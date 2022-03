Ospedale Sant’Agata, Abbate: ‘passo in avanti, lunedi in Consiglio regionale la mozione del presidio saticulano’

“Ragioni istituzionali non mi hanno permesso di prendere parte all’Assemblea dei sindaci convocata per questa mattina con l’obiettivo di discutere del futuro dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti”. A renderlo noto il consigliere regionale Luigi Abbate.

“Apprendo – continua – che, la condivisione di intenti e il confronto tra i vari rappresentanti locali, da me fortemente voluti, abbiano condotto ad un esito positivo nella risoluzione della questione del presidio sanitario saticulano.

L’inserimento integrale del decreto 41, relativamente alle attività e alle azioni del Sant’Alfonso Maria de Liguori, all’interno dell’atto aziendale del ‘San Pio’ rappresenta una importante conquista per il territorio sannita come garanzia di tutela della salute dei cittadini delle aree interessate.

Ora tocca alla Regione Campania approvare quanto proposto nell’atto aziendale. Auspico da Palazzo Santa Lucia un segnale forte di sostegno a questa realtà, che sia, così in grado di garantire un servizio di assistenza sanitaria efficiente per i cittadini. Il prossimo lunedì 28 marzo, in Consiglio Regionale, si discuterà, infatti, la mozione sull’Ospedale Sant’Alfonso Maria de Liguori”.