Mastella “autoritario”, De Pierro tacita l’opposizione

Clemente Mastella e la questione del Molisannio. Ieri la visita lampo del presidente del Molise Toma per tornare ad affrontare il tema questa volta su diretta iniziativa di Campobasso che ha sempre avuto nei confronti della questione un atteggiamento assai interlocutorio. Questa volta sembra, invece, che vi sia maggiore volontà di arrivare quanto meno ad imboccare l’iter legislativo che è tutt’altro che agevole. Lo inducono ragioni carattere elettorale, la diminuzione del numero dei parlemntari, ma anche una più incisiva azione politica di Mastella i cui rapporti con De Luca appaiono in ribasso, specie dopo le elezioni alla Città Metropolitana di Napoli su cui il sindaco ha ordinato calasse il silenzio. Sembrano lontani i tempi delle Amministrative, oggi De Luca deve provvedere a tappare la falla apertasi con le dimissioni di Annunziata dal veerice del PD regionale, quasi un suo orticello di casa, e a fronteggiare la pressione del Nazareno. A Benevento il sindaco, reduce dalle confessioni televisive con la forse ex antagonista Nunzia De Girolamo, è sostanziamete tranquillo. La levata di scudi della opposizione che si è rivolta al prefetto e lo accusa di agire in modo autoritario lo tange poco. Oltre a Parente ci pensa il vicesindaco De Pierro a rintuzzare la minoranza