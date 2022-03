Molisannio, il presidente Toma: “Facciamo sul serio, lo diremo anche a De Luca”

“Il Molise ha necessità di allargare i confini. I tempi sono maturi e io dico: se non Benevento, chi?”. Così Donato Toma a margine di un incontro avvenuto ieri a Benevento con il sindaco Clemente Mastella sul Molisannio, l’idea di recente tornata in voga di fondere il Molise e la provincia di Benevento. “Sul Molisannio facciamo sul serio, lo diremo anche a De Luca” ha aggiunto Toma anticipando, in alcune dichiarazioni rilanciate dal suo ufficio stampa, l’intenzione di coinvolgere la società civile e le forze politiche su questa operazione, per la quale bisognerebbe comunque seguire l’iter burocratico previsto dall’articolo 132 della Costituzione che comprende un referendum consultivo nei territori coinvolti eventualmente dall’accorpamento.