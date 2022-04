Benevento| Conservatorio, scacco a Mastella

l Tar entra in modo deciso nella vicenda del CdA del Conservatorio di Benevento. La quarta sezione ha accolto il ricorso dei legali di Verga che aveva sollevato la questione dei titoli della terna proposta dalla direzione e che aveva indicato in Antonio Rossi il nuovo vertice benedetto da Mastella e dalla consorte la senatrice Lonardo. Mastella, chiamato a esprimere un giudizio, è apparso evasivo.

Il Tar ha disposto la data del 30 aprile per recapitare al MIUR ogni decisione su come gestire l’ente in vista del 9 novembre, scadenza per la trattazione di merito. Nella conferenza stampa Verga è apparso rinfrancato. Ha difeso i suoi principi e anche i suoi risultati del triennio concluso.

