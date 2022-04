Il presidente della Provincia di Benevento incontra Bonavitacola, focus su Diga di Campolattaro e Stir di Casalduni

Il Presidente facente funzioni della Provincia, Nino Lombardi, ha partecipato ad un incontro convocato dal Vice Presidente e Assessore all’ambiente della Regione Campania, on. Fulvio Bonavitacola, per discutere di due argomenti: l’utilizzo irriguo dell’acqua dell’invaso di Campolattaro e l’Accordo di programma per il rilancio delle attività produttive dello Stir di Casalduni. All’incontro hanno preso parte i Sindaci di: Benevento, Clemente Mastella, e San Giorgio del Sannio, Angelo Ciampi; il Presidente Franco Della Rocca e il Direttore Massimo Natalizio del Consorzio Sannio Alifano; il Responsabile Unico del Procedimento per la Diga Ing. Rosario Manzi, il Progettista delle opere Ing. Giuseppe Vacca, e, per la Regione, il Dirigente dott. Romeo Melillo ed il dott. Costantino Boffa. Al termine dei lavori, per quanto riguarda le opere irrigue dell’invaso, che mobilitano nell’ambito del PNRR 512 milioni di Euro, di cui 307 a carico del Bilancio regionale, si è appreso che è intendimento del Presidente della Regione Campania on.le Vincenzo De Luca incontrare i Sindaci del Sannio presso la stessa Regione; mentre il Vice Presidente Bonavitacola incontrerà presso la Provincia di Benevento i rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate e le Associazioni ambientaliste per la più ampia condivisione di un programma di lavori di tale rilevanza strategica ed economica. Sull’Accordo di Programma per il rilancio delle attività produttive dello Stir di Casalduni, fermo da anni a seguito del devastante incendio che investì la struttura alla fine di agosto 2018, il Presidente Lombardi ha consegnato all’Assessore Bonavitacola i documenti relativi all’avvenuta “caratterizzazione” delle migliaia di tonnellate di rifiuti tuttora presenti nell’area dell’impianto, al fine di procedere alla loro rimozione.Il Presidente ha, altresì, consegnato il crono-programma dei lavori, peraltro già avviati, per il cosiddetto 2° lotto della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte.Lombardi ha auspicato che la documentazione presentata dalla Provincia in Regione possa essere conclusiva della procedura istruttoria, da tempo avviata, per l’Accordo di programma da stipularsi con la Regione. A giudizio di Lombardi, la sottoscrizione dell’Accordo costituirà un passaggio decisivo per la svolta nella gestione del ciclo dei rifiuti nel Sannio anche in relazione all’avvenuto recente rinnovo degli Organi decisionali dell’Ato Rifiuti.