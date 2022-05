Una doppia A per Benevento

Clemente Mastella plaude al risultato conseguito da Benevento nell’ambito del progetto Pitagora, riassunto nella speciale classifica elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia. Benevento è stata annoverata tra le città più ‘virtuose’ nella gestione delle spese per le infrastrutture stradali conseguendo la doppia A per 783.125,69 € di spesa. “Esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore ottimo risultato che ci inorgoglisce”, dice il sindaco Mastella. “Un ringraziamento alla mia maggioranza di consiglio, alla giunta, al personale dirigente, a chi li affianca ed a tutti quelli che ci danno una mano. Continuiamo a lavorare, per amore della città”.