Sistema Irpinia, parla Buonopane: “agito sempre nella totale trasparenza. Il prossimo sarà un presidente tecnico”

Il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonapane, a margine di un evento a Montoro, torna a parlare della vicenda “Sistema Irpinia” e delle dimissioni lampo della presidente Rosanna Repole. Buonapane sottolinea di aver agito e di proseguire nel futuro nel segno della trasparenza e dell’onestà intellettuale in merito alle decisioni legate alle nomine delle figure professionali individuate per la gestione della fondazione. Ora si programma il dopo Repole. Buonopane non si sbilancia ma fa sapere che il prossimo presidente avrà un profilo tecnico

