Contratto di Sviluppo, Mastella e Lombardi scrivono alla Carfagna e alla Regione

Il Vice Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ed il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, hanno comunicato alla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola, che è in dirittura d’arrivo il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per tutti i 78 Comuni del Sannio e che lo stesso sarà al più presto formalizzato ed inviato alle Autorità di Governo regionale e nazionale.

Com’è noto, Provincia e Comune di Benevento, al fine di riaffermare il protagonismo delle Istituzioni locali nella programmazione della crescita socio-economica del Sannio, hanno attivato, a fine 2019, con la Presidenza di Antonio Di Maria ed essendo Sindaco Mastella, la richiesta per lo strumento del CIS, che consente al Governo, attraverso le Autonomie Locali, di realizzare programmi strategici complessi che integrano interventi funzionalmente connessi per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori. Il CIS accelera, moltiplica e rende convergenti le esigenze della domanda del territorio con l’offerta di sviluppo: rientrano in tale ambito i progetti di infrastrutturazione, sviluppo economico, produttivo e imprenditoriale, turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, ambiente, occupazione e inclusione sociale.

Per predisporre il CIS, determinarne priorità ed obiettivi, individuare gli indirizzi strategici di fondo della proposta programmatica, la Provincia ha avviato, nel marzo 2021, un processo di partenariato istituzionale ed economico-sociale, con la cooperazione degli altri Soggetti istituzionali e delle forze produttive e del terzo settore con l’obiettivo di giungere ad una proposta condivisa ed aderente alla realtà, che tenga conto di criticità e fabbisogni del territorio, con la dovuta attenzione ai processi ed alle dinamiche in atto.

La consultazione con le Istituzioni locali ha voluto recepire le istanze delle 6 diverse sub aree provinciali o “Sistemi Territoriali” per ciascuna delle quali identificare interventi e azioni strategiche portanti di valenza comprensoriale.

Per far questo, si è partiti da una prima fase di consultazione del partenariato istituzionale, in cui sono state convocate 6 diverse Conferenze (Sistema Territoriale Fortore: il 29/03/2021; Sistema Territoriale Alto Tammaro: il 29/03/2021; Sistema Territoriale Titerno: il 30/03/2021; Sistema Territoriale Taburno: il 30/03/2021; Sistema Territoriale Urbano Benevento: il 01/04/2021; Sistema Territoriale Pietrelcina: il 01/04/2021) per acquisire, nel rispetto di tempi europei, le indicazioni delle Istituzioni circa le linee strategiche da seguire per lo sviluppo del comprensorio medesimo. In una seconda fase, si è proceduto alla consultazione del partenariato economico sociale (Associazioni agricole e artigianato: il 21/04/2021; Associazioni ambientaliste: il 23/04/2021; Ordini professionali: il 26/04/2021; Sindacati provinciali: il 22/04/2021).

Le consultazioni si sono svolte mediante conferenze web in air e l’intero processo, benché rallentato dalla pandemia., è stato portato a termine. Sono state predisposte, trasmesse e poi raccolte schede per il monitoraggio degli Interventi.

I principali fabbisogni emersi sono stati: Attrazione nuova residenzialità; Infrastrutture – mobilita’ e logistica; Infrastrutture Verdi – Capitale Naturale– Green Economy; Reti digitali e innovazione; Valorizzazione patrimonio storico, culturale e paesaggistico ed altre risorse di eccellenza territoriali; Servizi Sanitari; Inclusione Sociale E Territoriale; Empowerment Capitale Umano

Il Vice Presidente della Provincia Lombardi sta procedendo in questi giorni a richiedere una ulteriore documentazione progettuale ad alcuni Comuni del Sannio e si sta procedendo, in questi giorni, alla definizione conclusiva del quadro dei fabbisogni degli Enti territoriali. Tanto al fine di poter utilmente strutturare la proposta strategica territoriale complessiva di CIS entro il termine massimo di tre settimane, che risponda ai fabbisogni di tutti i 78 comuni della Provincia di Benevento, nonchè delle Comunità Montane e dei Gal e di tutte le forze economico-sociali, con la cooperazione degli altri Soggetti istituzionali e delle forze produttive e del terzo settore.

Il Vice Presidente Lombardi ed il Sindaco Mastella si sono detti certi che la proposta di Contratto Istituzionale di Sviluppo sarà condivisa dalla Regione Campania e positivamente accolta dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.