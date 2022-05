Pietrelcina, Antonio Rosella è il nuovo presidente del Circolo di FdI “Andare Oltre”

Il Circolo di Fratelli d’Italia “Andare Oltre” di Pietrelcina ha reso noto che gli iscritti hanno eletto il nuovo presidente: si tratta di Antonio Rosella, giovane ingegnere, già vicepresidente e cofondatore dello stesso circolo. Rosella prende il posto di Alessio Scocca.

“Sono onorato per la fiducia che gli amici del partito mi hanno accordato. Ringrazio Alessio Scocca per il lavoro svolto finora e per avermi proposto come nuovo presidente. Il mio impegno continuerà nel solco già intrapreso quando decisi di aderire al Circolo di Pietrelcina”. Alessio Scocca si dice “felice che la scelta sia ricaduta su Rosella. Saprà certamente continuare a far crescere il Circolo di Pietrelcina”.