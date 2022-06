Crisi PD campano, Letta chiede a Boccia di traghettare il partito

La questione del commissariamento del PD campano potrebbe essere in via di soluzione. S’era vociferato che potesse essere Vito De Filippo il commissario scelto dal Nazzareno e invece il segretario del PD Enrico Letta ha chiesto all’on. Francesco Boccia, responsabile Enti locali e Autonomie territoriali del partito, di assumere l’incarico di commissario del Partito Democratico della Campania. Ha poi chiesto a Matteo Mauri, deputato e responsabile Cittadinanza e Immigrazione del partito, di assumere l’incarico di commissario del Partito Democratico della Provincia di Caserta. Ci si attenderebbe qualche sussulto anche per quanto concerne la lotta tra bande che si sta consumando ad Avellino e che sta trasformando il PD in un teatro di guerra interna sempre più ingovernabile.