San Giorgio del Sannio| Benevento in serie A, Gaudino a Vigorito: promozione da record, ora diamo più spessore allo sport sannita

Riceviamo e pubblichiamo lettera del Presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Massimiliano Gaudino:

“Al Presidente Dott. ORESTE VIGORITO

Via Santa Colomba

BENEVENTO CALCIO srl

BENEVENTO

In qualità di DELEGATO allo SPORT,interpretando anche i sentimenti di gratitudine del Sindaco, Prof Mario PEPE , dell’intera Amministrazione Comunale e della popolazione sangiorgese, intendo rivolgere vive congratulazioni a Lei e alla Sua Società per una PROMOZIONE DA RECORD che ha portato di nuovo il ‘Benevento Calcio’ nel Campionato di Serie “A”.

Un successo condotto e ottenuto da un Presidente eccezionale e da un Mister incredibile, quel Pippo Inzaghi che, da allenatore, ha mantenuto tutte quelle capacità che lo hanno reso grande come calciatore.

Insomma, è questo un risultato che nasce dall’unione di due personaggi vincenti che alle virtù umane hanno saputo accompagnare le qualità tecniche e organizzative.

Dopo, va dato merito all’intero Staff societario (non è cosa da poco raggiungere tre ‘promozioni’ in appena 5 anni) e, naturalmente, ai calciatori, da elogiare indistintamente per aver dato prova di compattezza, di serietà e di forte spirito di abnegazione.

Grazie soprattutto a Lei, è il Sud che si fa onore e che, per certi versi, risorge dopo un periodo difficile e doloroso; per cui, l’estate post coronavirus non poteva iniziare nel migliore dei modi, in quanto il ‘successo giallorosso’ è un’iniezione di fiducia in vista dei nuovi impegni e compiti sempre più ardui e complessi.

IL “Benevento in A” rappresenta un momento edificante e significativo, come può costituire un volano di crescita e di sviluppo per l’intero Sannio, quella provincia che si è unita alla Città nello stringere in un abbraccio virtuale la Vostra impresa sportiva.

Un rilancio e una rinascita che potrebbero influenzare gli altri settori e i diversi comparti della vita sociale ed economica delle realtà interne della Regione Campania.

Caro Presidente, diciamoci la verità, il Calcio ai massimi livelli sa essere cinico e spietato, non sempre ci sono Dirigenti e Società all’altezza, ma con Lei è un’altra cosa, in quanto già in coppia con il Suo compianto fratello Ciro, ha dato prova della sua correttezza, della sua generosità e umiltà, avendo operato sempre (così nella professione privata, così nell’agone sportivo) con dignità e rispetto.

Seguiamo da tempo le vicende del calcio a Benevento, ebbene non vi è mai stata una identificazione più forte di quella che si sta instaurando con Lei da parte degli appassionati e dei tifosi. In Lei (e il suo ruolo che naturalmente svolge) lo sportivo vede non solo la figura del Presidente di un prestigioso Sodalizio, ma pure una persona gentile e affabile di cui ci si può fidare.

Per quanto ci riguarda, restiamo a Sua disposizione, se vorrà venire nella nostra cittadina sarà il nostro benvenuto (magari organizzando, a livello istituzionale, una celebrazione dell’evento), così come demmo prova di affetto e simpatia in occasione dell’Inaugurazione del “Club Benevento” di San Giorgio del Sannio, guidato con entusiasmo e passione dall’amico Presidente, Carmine Vetrone.

L’auspicio resta quello di conferire ancora più spessore sia allo sport, che in genere si pratica nelle nostre realtà, sia al calcio sannita, che ha come punto di riferimento il Benevento.

In attesa di altre ‘battaglie’ vincenti, in nome degli ideali e dei valori più belli della partecipazione e del confronto, invio il più cordiale dei saluti a Lei e al suo invidiabile ‘squadrone’.”