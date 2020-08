Giro d’Italia Rosa, a Settembre tappa in Valle Caudina

Una bella notizia per gli appassionati di ciclismo e non solo. Il prossimo 17 settembre la città caudina di Montesarchio sarà sede di arrivo della 7^ tappa del Giro d’Italia Rosa, la Vulcano Buono-Nola / Maddaloni di 112 km. Lo scrive il sito ufficiale del “Giro d’Italia Rosa Iccrea Women’s World Tour” presentando la tappa come “una frazione complessa ed impegnativa con le energie delle atlete ridotte al lumicino”.

La tappa si sarebbe dovuta svolgere nei primi giorni dello scorso mese di luglio ma la pandemia aveva bloccato tutto mettendo in forse lo stesso svolgimento del Giro, la più importante competizione mondiale del ciclismo femminile, l’equivalente del Tour de France dei maschi.

Alla competizione parteciperanno 24 squadre per un totale di 150 atlete provenienti da tutto il mondo, nove le tappe in programma dall’ 11 al 19 settembre attraverso le regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia per un totale di 976 km.

Due le tappe in Campania, mercoledì 16 settembre la Torre del Greco/Vulcano Buono-Nola di 97 km., giovedì 17 settembre la Vulcano Buono-Nola/Maddaloni di 112 km.

La tappa partirà dal Vulcano Buono – Nola e punterà subito su Cancello Scalo, S. Felice a Cancello, S. Maria a Vico, Arpaia, Bonea, Sorgenti del Fizzo, Bucciano, Moiano, S. Agata dei Goti, Bivio Bagnoli, Cantinella, Valle di Maddaloni, Ponti della Valle, Maddaloni con un primo passaggio sotto lo striscione d’arrivo posto in Piazza della Vittoria; poi due giri finali molto impegnativi attraverso Caserta, Centurano, S. Lucia, Bivio Garzano, Bivio Santuario di S. Michele, Ponti della Valle, Maddaloni.