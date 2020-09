Basket| Pronto il nuovo progetto femminile “Virtus Academy Benevento”

Una nuova avventura sportiva in città sta per avere inizio. Confermata l’iscrizione al campionato di serie B basket femminile per la nuova società VIRTUS ACADEMY BENEVENTO che subito si proietta nel futuro con entusiasmo. Progetto ambizioso per il presidente Luisa Musco che dopo un duro lavoro ha dato forma a tutto l’assetto. Necessario l’apporto dello staff tecnico che vede coinvolto Vittorio Mori, Eugenio Caporaso e Salvatore Galieri. Coach Giulio Musco sarà l’allenatore della nuova squadra biancoblù, Ottone Amore e Pietro Iarriccio i peparatori atletici e come referente staff medico c’è la dottoressa Poppa Gabriella.

Le società ammesse al Campionato di Serie B femminile di basket per l’anno 2020/21 sono: Basilia Basket Potenza, Salerno Basket 92, Catanzaro Centro Basket, Pol. Battipagliese, Basket femminile Stabia, Azzurra Cercola, Pol. Nuova Matteotti (Corato), Ad Maiora Taranto, Blue Lizard Bk Capri e la nostra squadra sannita Virtus Academy Benevento. Le regioni coinvolte sono quindi Campania, Puglia, Calabria e Basilicata. Un anno ricco di emozioni e alla ricerca di nuove conferme per la nostra città, nonostante tutte le difficoltà e disposizioni relative al COVID-19.

Per domani è prevista la convocazione del primo gruppo di atlete. A breve tutte le novità sul roster e sullo staff coinvolto in questo nuovo progetto sportivo.