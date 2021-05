Benevento, dall’illusione alla delusione. L’amarezza dei tifosi

Dall’illusione alla delusione. A pochi secondo dal triplice fischio, il gol di Simy ha rovesciato il clima attorno al “Ciro Vigorito”. Tanti tifosi hanno seguito la gara dall’esterno dello stadio, cantando ed incitando, facendo sentire il proprio supporto alla squadra nel corso di Benevento-Crotone. Il pareggio della squadra di Cosmi in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco è stato un duro colpo e quei cori di sostegno al termine della partita si sono trasformati in qualcosa di diverso. Superfluo riportare il contenuto dei cori intonati. Chi è uscito fuori per un rapido confronto è stato proprio il presidente Oreste Vigorito, che ha poi spiegato ai canali ufficiali del club: “Ho ringraziato i tifosi per il supporto e spiegato che abbiamo concesso un’ulteriore possibilità al Torino. Tuttavia, se la Lazio farà la Lazio potremo andare a giocarci un’ultima chance. In questo caso, a Torino ci sarà solo chi se la sentirà”.