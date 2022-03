Sport e cicloturismo con la Rando Arcobaleno: domani appuntamento a Limatola

Domani, domenica 27 Marzo, Limatola sarà una delle tappe sannite nella Rando Arcobaleno, un appuntamento del calendario del Rando Tour Campania 2022. La Rando è organizzata dall’Associazione “Facc ‘e bike” di Pomigliano d’Arco e prevede due percorsi: 185 km e 122 km. Le randonnée sono esperienze di sport e cicloturismo. Moderatamente competitive, sono percorsi su strade a basso impatto di traffico in luoghi dal valore paesaggistico e culturale da completare con una media ‘slow’. Un tempo prefissato delinea la cornice dell’evento.

Il modello della randonnée è un ‘format’ che potrebbe far comprendere quale è la chiave per la diffusione del cicloturismo nella nostra Regione. La sua progettazione e realizzazione è, infatti, un formidabile strumento di marketing territoriale e una straordinaria opportunità per far crescere il desiderio di sostenibilità. “Limatola per la sua posizione geografica – ha affermato il sindaco di Limatola, Domenico Parisi – è da sempre una meta preferita del ciclisti che arrivano da tutta la Campania. Siamo particolarmente felici di ospitare la Rando Arcobaleno per la quarta volta. Ringrazio la Pro Loco che si occuperà dell’accoglienza dei randonneur”.

Il percorso di circa 185 km è una pedemontana che si snoda alle falde del Taburno e del Matese con un’altimetria che supererà i 1800 metri. Sarà possibile ammirare bellezze artistiche, paesaggistiche, naturalistiche su strade a basso impatto di traffico tra le province di Napoli, Caserta e Benevento con salite tutte brevi e pedalabili. La partenza della Rando sarà da Pomigliano d’Arco. Il percorso condurrà da Cancello Scalo a Durazzano attraverso i tornanti della ben nota salita, e di lì a Sant’Agata de Goti, uno dei borghi più belli d’Italia. In uscita dal centro di Sant’Agata ad attendere i ciclisti sarà un percorso alla base del Taburno che li porterà a Frasso Telesino e poi a planare, attraversando Solopaca, verso Telese, sede del famoso lago e delle vigne di Aglianico. Telese sarà il punto di svolta verso la pedemontana del Matese che condurrà ad attraversare San Lorenzello, Faicchio, Gioia Sannitica, Piedimonte Matese attraverso continui saliscendi e colori vivi attraverso Sant’Angelo d’Alife e Raviscanina dove sarà un altro punto di controllo. La Rando proseguirà, quindi, attraversando il Volturno e ritornando attraversando Caiazzo, Limatola, Valle di Maddaloni.

Ci sarà, quindi, il tempo per una foto all’Acquedotto Carolino prima di rientrare a Pomigliano d’Arco. Il percorso di 122 km avrà un’altimetria più contenuta (quasi 1000 metri) seguirà la Rando fino a Telese e condurrà a Limatola ritornando in direzione di Castel Campagnano. Si avrà modo di attraversare il ponte sul Volturno e giungere al punto di controllo nel Comune di Limatola, nota per il castello medioevale e per i mercatini di Natale. Da Limatola si ritornerà, come nel percorso più lungo, passando per il famoso Acquedotto Carolino, a Pomigliano d’Arco.