Screening anticovid, negativi i 188 tamponi a Lauro e i 406 a Solofra

L’Asl di Avellino comunica che su 188 tamponi effettuati a Lauro e 406 effettuati a Solofra, nell’ambito del Piano di Screening promosso dalla Regione Campania attraverso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, non sono risultati casi positivi al COVID 19.

Si precisa inoltre che gli 8 casi positivi residenti nel comune di Ariano Irpino, comunicati nella giornata di ieri, si riferiscono: in 1 caso ad un soggetto paucisintomatico e ricoverato presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino; negli altri casi si tratta di soggetti asintomatici, di cui: 1 contatto di un caso già risultato positivo al COVID 19, emerso a seguito della richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL; negli altri 6 casi, emersi nell’ambito del Piano di Screening dell’IZSM, si tratta di persone che, per ragioni legate ad attività professionali e commerciali, insistenti sul territorio cittadino, sono entrate in contatto con il virus nella fase precedente alla chiusura delle attività.

Continua l’azione incessante di ricerca, da parte dell’Asl di Avellino, di tutti casi di soggetti, che pur non avendo manifestato i sintomi del COVID 19, possono essere inconsapevoli veicoli di contagio.