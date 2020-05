Tutta la natura che vuoi con il “Sentiero dei Parchi”

Lo scorso 23 maggio è stato siglato un protocollo d’intesa tra il ministero dell’Ambiente e il Cai (Club alpino italiano) che mira alla promozione della cultura dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, valorizzando i sentieri nelle aree protette, attraverso un percorso ecosostenibile che prende il nome di “Sentiero dei Parchi”. “Un itinerario escursionistico che toccherà tutti i 25 Parchi nazionali, ha affermato il ministro Costa annunciando anche la creazione di un ‘passaporto’, un riconoscimento simbolico per gli escursionisti che attraverseranno il territorio di ciascun parco e per premiare quelli che saranno riusciti a completarlo facendo tappa in tutti e 25 i parchi nazionali “.Obiettivo del progetto è rilanciare le aree protette come luoghi di conservazione e di gestione della natura, che consentono ai residenti la possibilità di realizzare filiere economiche sostenibili. Sono ben 22 le tappe che si possono raggiungere dal Passo del Fortino, al confine con la Basilicata, al Matese, a cui se ne aggiungono altre 9 se si percorre l’Alta Via dei Monti Lattari fino all’estremità della Penisola Sorrentina. Il SICAI campano attraversa il Parco del Cilento e Vallo di Diano, il massiccio degli Alburni, ricalca l’Alta Via dei Monti Picentini, percorre lo spartiacque dei Monti del Partenio, affacciato da un lato sul Golfo di Napoli e dall’altro sulle terre comprese tra le province di Avellino e di Benevento. Da ultimo, il tracciato si insinua nelle terre sannitiche e attraversa la Valle Caudina, teatro della celebre battaglia del 321 a.C., tra Sanniti e Romani.