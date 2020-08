Treni: 12 Frecce in più per il sud Italia. Due corse riguardano anche Benevento

Dopo la bufera di polemiche sui trasporti ferroviari,dello scorso weekend,la situazione si avvia alla normalità.Lo sanno bene i viaggiatori che qualche giorno fa si sono ritrovati senza poter acquistare un biglietto per i treni ad alta velocità, e molti di quelli che ne erano in possesso si sono visti “portar via” il titolo di viaggio, all’ultimo momento.Motivo del disguido il cambiamento repentino sulle normative di distanziamento sociale da adottare sui treni, che fino ad una settimana fa viaggiavano in tutta sicurezza e a mezzo carico per rispettare le distanze a bordo, poi nella notte di venerdì il cambiamento che permetteva di viaggiare con i posti al completo,e lunedì mattina a sorpresa di nuovo l’entrata in vigore del distanziamento fisico a bordo, e quindi il blocco delle prenotazioni dei posti sul treno. Disagi enormi e malumori anche tra la gente in fila allo sportello della stazione centrale di Benevento, un disagio che si è abbattuto anche su alcuni protagonisti del festival BCT, che la sera prima aveva ospitato Carlo Verdone,il quale per sdrammatizzare ha anche postato un selfie “sperduto in una stazione del napoletano”.Ma per i viaggiatori arrivano buone notizie e anche per la città sannita, già spesso penalizzata sul fronte dei trasporti.La novità: 12 le Frecce in piu’ rispetto alla programmazione ordinaria,da venerdi’ 7 a lunedi’ 10, arricchiranno l’offerta di Trenitalia con il sud Italia.Sei corse Frecciarossa in piu’ tra Milano e Reggio Calabria e sei Frecciargento in piu’ tra Roma e Lecce faranno tappa in tutte le principali mete balneari e turistiche di Campania,Calabria e Puglia.

L’iniziativa rientra in un piano che Trenitalia ha previsto durante tutto il mese di agosto.I biglietti per i nuovi collegamenti sono gia’ in vendita su tutti i canali di acquistoTrenitalia.

I due Frecciargento fermano anche a Caserta e Benevento.

Questi gli orari delle Frecce Trenitalia in circolazione nel

prossimo weekend:

Frecciarossa Milano C.le (11.50) – Reggio Calabria (22.05) corse attive il 7, 8 e 9 agosto

Frecciarossa Reggio Calabria (11.50) – Milano C.le (22.10) corse attive nei giorni 8, 9 e 10 agosto.

(I due Frecciarossa fermano anche a Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma, Napoli,Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo,Rosarno e Villa San Giovanni.)

Frecciargento Roma (9.35) – Lecce (15.05) in circolazione neigiorni 7, 8 e 9 agosto; Frecciargento Lecce (17.55) – Roma (23.30) corse in circolazione il 7, 8 e 9 agosto.

I due Frecciargento fermano anche a Caserta, Benevento, Foggia,Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi.