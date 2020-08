Avellino| Esodo estivo, in campo la Polstrada

Nel fine settimana entra nel vivo il cd. “esodo estivo” per il raggiungimento delle località turistiche. Nell’occasione, in previsione dell’aumento dei flussi di traffico, la Sezione Polizia Stradale per la provincia di Avellino diretta dal Vice Questo Aggiunto dott. Alfredo PETRICCIONE, che coordina anche i servizi delle dipendenti Sottosezioni Autostradali di Avellino Ovest e Grottaminarda, di concerto con gli Enti concessionari delle strade “Autostrade per l’Italia” e “ANAS”, ha predisposto un piano di potenziamento dei servizi teso ad offrire all’utenza il massimo della fluidità, dell’assistenza e della sicurezza.

Sulle varie arterie della provincia la Polizia Stradale sarà presente con una media di 15/20 pattuglie al giorno che opereranno con auto e moto nell’arco delle 24 ore, nonché con equipaggi in abiti civili per la repressione di qualsivoglia forma d’illegalità.

Particolare attenzione e vigilanza verrà riservata a tutta la tratta di competenza dell’Autostrada A/16 NA-BA, nonché al Raccordo Autostradale SA-AV e alla S.S. Nuova Ofantina, quest’ultima arteria itinerario alternativo per raggiungere l’Autostrada SA/RC.

Le pattuglie saranno anche in collegamento con elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato che sorvoleranno le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico e le zone di notevole interesse turistico negli orari di punta, segnalando le eventuali emergenze riscontrate dall’alto.

Verranno inoltre, predisposti specifiche operazioni ad alto impatto per le repressione dei comportamenti di guida maggiormente pericolosi e lesivi della sicurezza stradale, quali l’uso del telefonino alla guida, mediante l’impiego anche di pattuglie in borghese. Analoghe attività saranno effettuate per i controlli di legalità nel settore del traffico commerciale, con particolare riguardo ai veicoli che effettuano il trasporto di pomodori sull’asse Puglia Campania.

Saranno inoltre monitorati i limiti di velocita sui tratti a maggior rischio incidenti, mediante l’utilizzo di tutte le specifiche apparecchiature elettroniche in dotazione.

Durante il viaggio sara’ utile sintonizzarsi su ISORADIO 103.3 FM, le cui informazioni sono aggiornate in tempo reale, tramite il C.C.I.S.S., dalle pattuglie che operano su strada.

Si forniscono, di seguito, raccomandazioni utili per viaggiare in sicurezza.

PRIMA DI INTRAPRENDERE IL VIAGGIO:

– informarsi sulla percorribilità delle arterie dell’itinerario programmato (televideo, 1518 – gratuito anche dal cellulare – sito Web www.radio.rai.it/isoradio ed app. My Way, etc); – controllare l’efficienza dell’autovettura (livello liquidi, pneumatici, freni e tergicristalli etc.); – sistemare bene i bagagli; – non mettersi alla guida stanchi; – evitare pasti abbondanti e l’uso di alcolici prima della guida;

DURANTE IL VIAGGIO:

– fermarsi con frequenza al fine di non accumulare stanchezza; – NON distrarsi durante la guida (si raccomanda in particolare di non tenere le mani impegnate con smartphone ed altri oggetti); – rispettare i limiti di velocità e moderare comunque la velocità in caso di situazioni critiche; – non impegnare assolutamente la corsia di emergenza;

– allacciare le cinture di sicurezza (anche per coloro che siedono sul sedile posteriore);

– utilizzare gli appositi sistemi di ritenuta (seggiolini) per i bambini;

– indossare ed allacciare il casco sui motocicli;