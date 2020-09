Covid a Montesarchio, mascherine obbligatorie nel centro storico e durante il mercato settimanale

In merito alla situazione covid sul territorio comunale informiamo che nella mattinata odierna il sindaco di Montesarchio Franco Damiano ha avuto una lunga e proficua riunione con il direttore generale Asl Benevento, dottor Gennaro Volpe negli uffici di via Oderisio e con il responsabile del servizio di Prevenzione ed Epidemiologia e col direttore del distretto di Montesarchio.

Nell’incontro è emerso che i contagi da coronavirus che hanno riguardato il paese, (c’è un nuovo positivo nelle ultime 24 ore), non costituiscono fonte di preoccupazione per l’Azienda Sanitaria, in quanto circoscritti a due distinti nuclei familiari.

E’ in corso, in ogni caso, al fine di avere controllo massimo della situazione la ricognizione di ogni contatto avuto dai positivi finora registrati (in particolare quelli delle due famiglie divenute mini cluster) fino al più sporadico, per sottoporli a tampone e verificare l’eventuale contagio.

Il confronto tra Comune di Montesarchio, servizio Epidemiologia dell’Asl Benevento e vertici dell’azienda sanitaria è e resterà costante nei prossimi giorni.

Per quanto attiene al territorio il sindaco Damiano prima della riunione di questa mattina ha emanato una ordinanza che disciplina l’utilizzo dei dispositivi e prevede che siano usate le mascherine in maniera obbligatoria dalle 8 alle 6 del mattino, in tutto il centro storico (Piazza Umberto I, Piazza Carlo Poerio, Piazza Vittorio Veneto, Pazza La Garde e nelle zone adiacenti alla Villa Comunale); dalle 7 alle 14 il lunedì in occasione del mercato settimanale, e ovunque ci siano assembramenti con più di sei persone. Attivato inoltre il coc sul territorio.

“Ringrazio il dottor Volpe e l’Asl di Benevento, in particolare il servizio di Epidemiologia, per la costante e proficua collaborazione istituzionale e la disponibilità dimostrata. La situazione è, evidentemente, sotto controllo sia dal punto di vista istituzionale che sanitario, e gli ulteriori controlli non potranno che restituire tranquillità ai cittadini. Allo stesso tempo ribadisco che più di ogni controllo in questi casi la difesa più efficace è la responsabilità dei cittadini: indossare i dispositivi di protezione correttamente, osservare le norme, lavare spesso le mani sono le contromisure migliori contro il co