Ritorna “Benevento in fiore” alla Villa Comunale

E’ stata inaugurata alla presenza del sindaco Mastella, l’edizione 2021 di “Benevento in Fiore” la mostra mercato nazionale dedicata al giardinaggio, all’artigianato e al benessere. La manifestazione più colorata dell’estate ritorna dopo lo stop dello scorso anno, nella verdeggiante Villa Comunale, fino al 20 giugno. L’evento è stato organizzato dalle Associazioni Sannitamania e Il Sannita, col patrocinio della Regione Campania e con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Benevento. Questa quarta edizione dell’evento arriva anche in un momento di riaperture e rappresenta una valida opportunità di svago e relax oltre che una occasione di poter acquistare piante e fiori per dare colore e gioia alle proprie case.Tanti gli espositori non solo regionali, arrivati in città, un segnale importante per il comparto, a cominciare dai vivai agli stand dei prodotti naturali per la cura della persona, pietre e minerali utili al benessere psicofisico, e poi ancora prodotti da forno realizzati artigianalmente. La mostra mercato di “Benevento in fiore” è certamente l’occasione per poter acquistare qualche nuova piantina da mettere sul davanzale, ma è anche il modo per ritornare in villa comunale e trascorrere qualche momento di serenità tra gli alberi secolari e il fresco delle piante, leggere un buon libro o passeggiare con tutta la famiglia.

La mostra mercato è aperta nei giorni 18-19 e 20 giugno, dalle 8:30 alle 22.00