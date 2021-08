Green Pass, dal primo settembre obbligatorio per scuole e trasporti

Fino al 5 settembre la Campania dovrebbe restare in zona bianca, in base al monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che sui numeri dell’andamento epidemiologico hanno confermato la fascia bianca di riferimento per tutte le regioni, tranne la Sicilia, “retrocessa” in giallo a partire da oggi. I dati che continuano a collocare la Campania in zona bianca vedeno il tasso di incidenza del contagio in discesa a 58,07 casi ogni 100mila abitanti (mentre la settimana scorsa era 62,67) i dati pervenuti dagli ospedali regionali vedono il 4% di posti in terapia intensiva e il 9% in area medica. Con l’autunno all’orizzonte diventa inevitabile organizzarsi per scuole,università, viaggi, dove il Green Pass ricopre un ruolo fondamentale per una ripartenza in sicurezza. Continuerà ad essere obbligatorio esibire il certificato verde, per accedere ai luoghi al chiuso e per praticare diverse attività. Essere in possesso del Green Pass per i cittadini sarà come vivere sempre in zona bianca, in quanto in assenza del coprifuoco, si potranno praticare tutte le attività in sicurezza. Con il Green Pass confermato dal primo settembre l’accesso al ristorante, fast food, bar, e altri spazi al chiuso, spettacoli, musei, palestre e piscine. I gestori dei servizi saranno tenuti a verificare il possesso del Green Pass dei propri clienti, in caso di violazione può essere elevata una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Il Green Pass tocca anche il mondo della scuola e dell’università, per l’anno 2021-22, l’attività didattica sarà svolta in presenza con l’obbligo della mascherina per gli studenti dai sei anni in su.Green pass obbligatorio per il personale scolastico e universitario e gli studenti, dove la mancata esibizione del certificato viene considerata assenza ingiustificata e il rapporto di lavoro per il personale è sospeso e non è dovuta la retribuzione. Il green Pass cambia anche il modo di viaggiare: sempre dal mercoledì sarà possibile usufruire dei trasporti a media-lunga percorrenza esclusivamente se in possesso del certificato. Senza Green Pass sarà impossibile viaggiare in Aereo,nave, treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, su autobus che collegano due regioni o con van con conducente. L’obbligo del green pass non si applica a chi è escluso per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute non possono vaccinarsi ed esibiscono un valido certificato medico. Intanto sulla validità del “Passepartout verde”arriva il via libera del CTS che estende la scadenza a 12 mesi, ora bisognerà attendere il 6 settembre quando la novità sarà portata in Parlamento.