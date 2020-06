Benevento| Incidente stradale sulla 90 bis: un morto e tre feriti

Un pomeriggio drammatico sulle strade sannite, scenario di un incidente mortale. Il Gravissimo incidente costato la vita ad un 72 enne nativo di Roma ma residente a Paduli,(B.P. le iniziali) è avvenuto nei pressi di Ponte Valentino a Benevento, sulla Strada Statale 90 bis. Il bilancio è pesante: un morto e diversi feriti con tre auto coinvolte. Sul posto gli uomini dei vigilli del fuoco,dei militari e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.Complicate le manovre per estrarre il corpo del 72enne dall’abitacolo,una Fiat Panda vecchio tipo, ridotta un ammasso di lamiere.Probabilmente il decesso dell’uomo è avvenuto immediatamente in seguito al colpo violentissimo con l’altra vettura,quasi certamente scontratasi frontalmente forse durante un sorpasso azzardato.Tra i feriti un uomo di 46 anni (C.R. le iniziali) ricoverato al San Pio con politrauma e diverse contusione ma fortunatamente non in pericolo di vita.Sulla scena dell’incidente tre le auto,la Panda dell’uomo che ha perso la vita, una Ford Focus occupata dal 46enne e una panda di colore bianco su cui viaggiavano due donne. Le persone trasportate in ospedale sono state scortate dai poliziotti in motocicletta.Il giallo sulla dinamica: indiscrezioni parlano di una quarta vettura che avrebbe causato l’incidente per poi darsi alla fuga,sembrerebbe che i carabinieri avrebbero già fermato una persona, ma la verità è ancora al vaglio degli inquirenti impegnati a far luce sul tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo e segnato ancora una volta una strada già teatro di incidenti gravissimi come quello dello scorso gennaio.