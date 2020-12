Nella serata di ieri in via dei Due Principati una donna è stata investita da un automobilista che poi si è allontanato senza prestare soccorso. La persona ferita, una 64enne, trasportata da 118 presso Ospedale Moscati è tuttora tenuta in osservazione ma non è in gravi condizioni. Indagini in corso da parte della polizia per l’identificazione del pirata della strada.