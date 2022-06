Cervinara| Intrappolati nell’auto in panne dopo l’esondazione del fiume Isclero, famiglia salvata dai carabinieri

A causa delle proibitive condizioni meteo dovute alla forte pioggia, due anziani coniugi della Valle Caudina e la loro figlia, rimasti intrappolati nell’auto in panne a seguito dell’esondazione del fiume Isclero, sono stati tratti in salvo dai carabinieri. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Cervinara, in via Cardito.

Provvidenziale l’intervento dei militari della locale Stazione, intervenuti insieme al personale della Protezione Civile, che hanno liberato i malcapitati dall’auto semisommersa. Fortunatamente nulla di grave per quella famiglia: solo tanto spavento per il pericolo corso.