E’ in linea con il dato nazionale la percentuale di affluenza alle urne nel Sannio e in Irpinia. Alle 12 nella provincia sannita si è recato alle urne il 12,26% degli aventi diritto, qualche decimale in più in Irpinia: hanno votato il 12,39%. La provincia campana dove si è votato di meno è Caserta (12,13%)